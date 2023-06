Capello esalta l’Inter: «Contro il City ha dimostrato che…». A Sky Sport, l’allenatore ha parlato della sconfitta neroazzurra

In collegamento per Sky Sport, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha commentato la sconfitta dell‘Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City:

LE PAROLE– «Avevo detto nelle previsioni che non c’era così distanza. L’Inter ha avuto le sue occasioni e non le ha sfruttate, si è visto l’orgoglio della squadra che non voleva mollare. Il calcio italiano è cresciuto, le tre finali perse non sono state dominate, dobbiamo continuare così. Si può giocare contro tutti con personalità, l’Inter lo ha dimostrato. Con pochi ritocchi può essere competitiva in campionato e Champions, attenzione agli acquisti giusti nei posti giusti. Voglio dire una bestemmia: l’uscita di de Bruyne ha favorito il City per come ha giocato Foden»

