Ritorno Donnarumma, ecco la svolta riguardo al futuro del fenomenale portiere italiano: l’annuncio non lascia spazio a dubbi.

Gianluigi Donnarumma è uno dei più grandi fuoriclasse italiani del momento. Fresco fresco di Triplete con il Paris Saint Germain, coronato con la Champions League conquistata contro l’Inter, l’estremo difensore ex Milan sembra davvero in una forma smagliante in questo preciso momento della sua carriera.

Una forma straordinaria, che gli permette di essere sempre più ricercato e apprezzato anche sul calciomercato italiano e internazionale. Anche per questa ragione, il rinnovo di contratto al Psg non sicuro al 100% fa chiacchierare tanti tifosi e addetti ai lavori.

Il possibile addio del campione italiano non è ad un passo, ma comunque si tratta di una situazione da monitorare per quanto riguarda il futuro stesso del calciatore: in tal senso, sembrano essere stati fugati moltissimi dubbi dopo un certo annuncio.

Donnarumma, che svolta: l’annuncio cancella tutti i dubbi

Gianluigi Donnarumma è stato tra i protagonisti della prima storica Champions League conquistata dal Psg. Non tanto in finale, in cui praticamente il portiere della Nazionale italiana non è mai stato impiegato in alcun intervento né straordinario né di medio livello, quanto in generale nel corso di tutta la manifestazione europea per eccellenza. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, e il rinnovo tarda ancora ad arrivare, il che può risultare un grande problema per il Psg. Il portiere fa gola a tanti top club, quindi perderlo a zero potrebbe essere davvero un problema per i parigini.

Comunque, al di là di tutte le questioni che possono allarmare i tifosi e staff dei Campioni d’Europa in carica, l’agente di Donnarumma, Enzo Raiola, ha voluto fare il quadro della situazione: “Stiamo lavorando per il nuovo contratto. Gigio ha diverse richieste e in molti lo vorrebbero, ma se lo possono permettere in pochi”. Raiola ha specificato che Donnarumma sta molto bene a Parigi, e inoltre non ci sono problemi con i tifosi, che hanno sempre amato Donnarumma. Le critiche, casomai, “arrivano di più dall’Italia. Era un suo sogno arrivare sul tetto d’Europa, c’è riuscito”.

Secondo l’agente, è complicato un suo ritorno in Italia. Andare al Napoli è pura fantasia, non avendo mai parlato con la società partenopea. Di lui si era parlato anche per quanto riguarda l’Inter, ma chiaramente è molto difficile una operazione del genere. Donnarumma prende oltre 12 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio difficilmente alla portata dei top club italiani.