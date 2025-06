Con il possibile subentro in panchina di Fabregas per il dopo-Inzaghi, lo spagnolo ha già fatto due nomi per il mercato estivo dell’Inter

Ormai è ufficiale: Simone Inzaghi lascia l’Inter dopo quattro anni di permanenza alla guida tecnica del club nerazzurro. Il divorzio era nell’aria da qualche tempo, dopo la pesantissima debacle contro il PSG in finale di Champions League. Il tecnico piacentino, dopo il vertice con la dirigenza nerazzurra, ha deciso di partire in terra saudita per una nuova avventura all’Al-Hilal. La società araba ha fatto fortemente vacillare l’ex Lazio grazie ad un’offerta monstre di 50 milioni per due anni di contratto.

Con la definitiva uscita di scena di Simone Inzaghi, ora l’Inter è chiamata necessariamente a trovare in breve il sostituto del piacentino, anche in vista dell’imminente Mondiale per Club. Tra i profili individuati dalla società della Madonnina, Cesc Fabregas sembra il più adeguato per il post-Inzaghi. Lo spagnolo, attualmente in panchina del Como, sembrerebbe desideroso di cogliere la chance offerta dall’Inter e partire prontamente per Milano.

Per il 38enne ex Barcellona, il progetto Inter potrebbe rappresentare un grandissimo trampolino di lancio per la sua carriera di tecnico, anche per mettersi in mostra a livello internazionale. Alla sua prima esperienza nella massima serie, Cesc Fabregas al Como è stato una delle rivelazioni di quest’anno.

In caso di partenza per la capitale milanese, lo spagnolo dovrà fare i conti con un sistema plasmato sul gioco di Inzaghi, che non è al momento il preferito di Fabregas. Inoltre sul fronte del mercato, la dirigenza nerazzurra non ha in programma una rivoluzione della rosa, anzi vorrebbe mantenere la rosa attuale, incrementandola con nuovi rinforzi. Proprio sui nuovi innesti Fabregas vorrebbe avere l’ultima parola: il classe 1987 vorrebbe portare all’Inter due suoi pupilli con cui ha lavorato al Como.

Nico Paz e Diao possibili rinforzi dell’Inter? Fabregas chiede i due suoi pupilli

Se Fabregas vede già il traguardo per subentrare al posto di Simone Inzaghi, allo stesso tempo l’attuale tecnico del Como sembrerebbe già pronto a richiedere i primi innesti in ottica di mercato, soprattutto due profili che conosce molto bene: Nico Paz e Diao, avendoli già allenati al Como.

Il fantasista argentino, in prestito ai lariani dal Real Madrid, piace all’Inter ormai da qualche tempo e potrebbe rivelarsi una buona carta da giocarsi per convincere Fabregas. Il Real Madrid sembrerebbe però intenzionato a richiamare il gioiellino classe 2004: se Nico Paz dovesse tornare a Madrid, a quel punto l’Inter potrebbe intavolare un’offerta vantaggiosa per accaparrarsi l’attaccante argentino.

Per quanto riguarda Diao, il tecnico spagnolo vorrebbe proseguire il suo percorso con l’attaccante senegalese anche in nerazzurro. Resta però da valutare l’infortunio al piede, accusato nel corso di un allenamento, e che ha causato la fine anticipata della stagione del classe 2005 con il Como.