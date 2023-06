Inter, Dimarco: «Resta la delusione di aver perso la finale…». Il giocatore neroazzurro parla della finale persa contro il City

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il giocatore neroazzurro Dimarco ha parlato della Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City:

LE PAROLE– «Resta solo delusione, ce la siamo giocata alla pari col City, dispiace tanto aver perso la partita più importante. La loro squadra è stata costruita per vincere la Champions, noi siamo andati in campo per giocarcela alla pari, poi il pallone non è entrato. Nelle finali quando fai gol cambia la partita, siamo dispiaciuti, ma sono orgoglioso di questo gruppo, al 120% in campo. Dispiace aver perso questa finale. Per quello che abbiamo fatto in Champions penso che debba essere un punto di partenza, non un punto d’arrivo».

The post Inter, Dimarco: «Resta solo delusione, penso che…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG