Queste le parole dell’ex tecnico rossonero Fabio Capello che parla del Milan alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole.

Ecco le parole dell’ex allenatore dei rossoneri, Fabio Capello oggi opinionista TV, queste le parole alla Gazzetta dello Sport parlando del Milan: “Intrigante è anche il Milan che punta sulla qualità. Maldini e Massara hanno dimostrato di avere l’occhio lungo.”

Aggiunge l’ex tecnico: “Theo, Tomori, Kalulu, Maignan. Qualche riserva la pongo sull’attacco: Giroud non mi ha convinto del tutto, mentre Origi, la novità, rappresenta una mezza scommessa. A Liverpool ha fatto anche cose importanti, ma deve ritrovare la migliore condizione. Di assoluta garanzia è Leao, spero che confermi i progressi della scorsa stagione, potenziale straordinario“. Conclude con queste parole.

A TMW Radio nella trasmissione Maracanà, Francesco Flachi, ex giocatore, parla così: “Il Milan ha meritato lo Scudetto, ma l’Inter lo ha perso e rimane ancora superiore, la vedo favorita per il prossimo anno. La Juve poi per competere a livello europeo deve fare qualcosa ancora sul mercato.“

