Parla Fabio Capello, l’ex allenatore rossonero parla del Milan alla Gazzetta dello Sport, ecco la sua lunga intervista.

Queste le parole di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport in una lunga intervista dove ha parlato di Milan: “Penso che Maldini e Massara si siano mossi con obiettivi e soprattutto priorità ben definite. Hanno ingaggiato Origi, poi si sono concentrati sul trequartista: volevano De Ketelaere a tutti i costi perché evidentemente lo ritengono funzionale al progetto. È stata una trattativa lunga, estenuante ma sono arrivati al traguardo senza ricorrere ai piani B: vedo delle scelte lineari.“

Conclude così l’ex allenatore oggi commentatore: “Il Milan è una squadra strutturata, collaudata. Si è rinforzata ed è campione d’Italia in carica. Con un girone più “umano” di quello dello scorso anno penso possa fare bella figura anche in coppa. Ci sono cinque squadre da evitare ai sorteggi: City, Liverpool, Real, Psg e Bayern. Fatta eccezione per il Liverpool, il Milan stavolta è nella stessa fascia delle altre…“

