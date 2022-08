Il nuovo esterno della Juve Filip Kostic è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione: ecco le sue parole

Filip Kostic ha parlato nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Juve. Ecco le sue parole:

RIPORTARE CATTIVERIA ALLA SQUADRA – «Io seguo la Juve da quando ero piccolino, ho sempre seguito tutta la Serie A. Il mio compito, il mio lavoro è quello di fornire qualcosa, la miglior palla agli attaccanti. Quello che son venuto a fare è questo, per dare questo tipo di supporto alla squadra».

QUI PER VINCERE – «La mentalità dei giocatori e del club è quella di arrivare sempre alla vittoria. Dobbiamo avere questo tipo di mentalità, andare però passo dopo passo, partita dopo partita con pazienza. So cosa ci si aspetta da me e sono pronto a dare il massimo».

