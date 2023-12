Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Ibra è un uomo intelligente, può avere un ruolo determinante in certi momenti e in certe situazioni. Quando è arrivato al Milan da giocatore era nello spogliatoio. Ora sarà nello spogliatoio? Può dire qualcosa Piò aiutare Pioli? Potrebbe anche essere una mossa negativa per Pioli che perderebbe la sua leadership, oppure, altro lato della medaglia, incentivare staff e giocatori a raggiungere risultati importanti. L’intervento della società va letto per colmare l’assenza di uomini di campo come Maldini e Massara Questa è la domanda. Credo che possa fare questo ruolo, ma deve fare anche lui un po’ di apprendistato; non può entrare a piedi uniti nel Milan, ma entraci con molta attenzione e col supporto della società».

