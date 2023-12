L’ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sul sorteggio che accoppiato la squadra di Simeone ai nerazzurri.

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha parlato delle possibilità dell’Inter in Champions League. “Poteva andare peggio. Ma quella di Simeone è una squadra difficile in tutti i sensi, agonisticamente molto valida come il suo allenatore, che gioca in un ambiente caldo, tatticamente a volte furba. E umile, non penserà di venire a giocare scoperta e far vedere “noi siamo l’Atletico”. È una squadra che non gioca per il gusto di piacere ma per il risultato“.

Priorità allo Scudetto

“Si è capito dai cambi che Inzaghi ha fatto nelle ultime due partite di Champions contro Benfica e Real Sociedad, che hanno condannato l’Inter al secondo posto. Vedendo il sorteggio che hanno avuto il Manchester City e il Real Madrid, si poteva sperare in qualcosa di meglio arrivando primi nel girone“.

Simone Inzaghi

La formazione

“Dipenderà molto dalla posizione in classifica e dagli eventuali punti di vantaggio che avrà un’Inter capolista a febbraio, quando si giocheranno gli ottavi di Champions. E dagli eventuali infortuni, anche se i nerazzurri da questo punto di vista non hanno i problemi del Milan, che sta battendo ogni record. Piuttosto mi auguro che Inzaghi contro l’Atletico giochi con la formazione migliore. In realtà pensavo che lo avrebbe fatto anche negli ultimi due turni dei gironi…“.

Le possibilità dell’Inter

“Con la rosa che ha Inzaghi può arrivare a essere competitivo. Se vuole essere competitivo… l City di questo periodo lascia qualche perplessità, ha ancora qualità tecnica ma più muscolarità e meno genialità. Il Real Madrid ha un fenomeno che si chiama Bellingham, giocatore di un altro mondo: uno di 20 anni che si impone così a Madrid, conoscendo la piazza e il peso della maglia, è fuori dall’ordinario. L’Inter se la gioca, ma credo che queste due abbiano ancora qualcosa in più”.

