Inter Primavera, Sylaidopoulos (Olympiakos U19): «Per noi sarà una sfida enorme» Le parole del tecnico dei greci

Intervistato dai microfoni ufficiali del club, Sotiris Sylaidopoulos, tecnico dell’Olympiacos U19, avversario dell‘Inter Primavera di Chivu negli spareggi di Youth League, ha commentato il sorteggio:

«Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui grazie alle nostre prestazioni. Sappiamo che ora ogni gara è difficile e di alto livello, questo discorso vale anche per l’Inter, che ha una buona tradizione ed è prima nel suo campionato. Per noi è una sfida enorme e vogliamo essere competitivi in ​​questa prova difficilissima come già successo nelle partite precedenti, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione e passare alla fase successiva»

L’articolo Inter Primavera, Sylaidopoulos (Olympiakos U19): «Per noi sarà una sfida enorme» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG