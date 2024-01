L’ex allenatore della Juve, Fabio Capello, si esprime positivamente sull’attuale tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Fabio Capello si è espresso così sul tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.

SU INZAGHI – «Se mi sorprende la crescita di Simone Inzaghi? No, non mi sorprende. La squadra aveva fatto bene con la Lazio, ma diciamo che mi aspettavo più difficoltà nel gestire l’Inter. È ormai maturato, riesce ad individuare i problemi della squadra e risolverli. L’unico appunto che gli posso fare è sulla scelta di mettere 7 giocatori nuovi in certe gare di coppa, come in Portogallo (col Benfinca, ndr). In questi casi è accompagnato da una buona dose di fortuna, ma anche da grandi capacità».

proviene da Inter News 24.

