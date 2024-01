Calciomercato Inter, Benzema saluta l’Arabia Saudita Un club è in pole per averlo già a gennaio: la verità sui nerazzurri

Il nome di Karim Benzema accostato al calciomercato Inter da Sebastian Frey aveva incendiato il tifo nerazzurro nella speranza di poter accogliere l’attaccante ex Real Madrid già in questa sessione di gennaio. Il francese sarebbe insoddisfatto della sua esperienza iniziata solo in estate all’Al-Ittihad.

Come riportato da Mirror, il nome dell’ex Blancos sarebbe stato accostato anche all’Arsenal ma il club ad essere in pole per il suo ingaggio è il Lione. Non trovano conferma, invece, quei rumors sull’Inter.

