Taremi Inter, prestazione super dell’iraniano in Coppa d’Asia: i nerazzurri osservano interessati. La situazione per giugno

Mehdi Taremi è il grande obiettivo del calciomercato Inter per l’attacco. L’attaccante lascerà il Porto a parametro zero a giugno, ed i nerazzurri sono in pole per averlo: per lui pronto un contratto triennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Intanto l’attaccante si è sbloccato in Coppa d’Asia col suo Iran: dopo esser rimasto a secco nelle precedenti due gare, oggi ha deciso l’incontro contro gli Emirati Arabi Uniti con una doppietta (il match è stato vinto dalla sua nazionale per 2 ad 1). I nerazzurri osservano interessati, sperando di poterlo accogliere in estate.

