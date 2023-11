L’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato alcune mosse tattiche che potremmo vedere nel derby d’Italia del 26 novembre.

Fabio Capello ha giocato in anticipo Juventus-Inter sulla Gazzetta dello Sport. “Si giocherà sui particolari. L’Inter ha a disposizione un jolly intrigante: vincere e piantare la bandierina interista all’Allianz Stadium equivarrebbe a salutare dal finestrino del frecciarossa in partenza i passeggeri rimasti a terra. Non solo la Juventus, ma tutte le altre rivali”.

Marcus Thuram

Le chiavi del match

“Una cosa è certa: Allegri affronterà l’Inter con il tradizionale blocco basso. Un modo per provare a neutralizzare una delle armi più velenose di Inzaghi: le corsie esterne. I laterali dell’Inter sono letali. Ogni cross è una potenziale occasione da gol. I palloni dei laterali interisti sono veloci, non morti. Il massimo per gli attaccanti e per centrocampisti come Barella e Mkhitaryan, professori degli inserimenti in area”.

Mosse e contromosse

“E se Allegri riuscisse a bloccare i pendolini dell’Inter e a neutralizzare i rifornimenti alle punte alzando il muro? Inzaghi, che sicuramente chiederà di pressare i centrocampisti e i difensori bianconeri per indurli all’errore, può contare su una batteria di tiratori. Calhanoglu, dal limite dell’area, può far male. […] E se ostacoli il turco, lo spazio per concludere in porta lo possono trovare Barella, Mkhitaryan o Dimarco. E ovviamente Lautaro o Thuram, acquisto azzeccatissimo“.

