Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato delle situazioni extra-campo della squadra bianconera e non solo

Presente negli studi di Sky Sport 24, Fabio Capello ha parlato così della situazione tra campo ed extra-campo per la Juventus.

LE PAROLE – «Ogni giorno arriva una mazzata. Ora sembra si parli di una condanna ancora maggiore per la Juventus, quindi Allegri va apprezzato per quello che sta facendo. Ha detto non ci deve interessare quello che dicono di noi, facciamo vedere che siamo attaccati alla maglia. È una cosa bellissima quella che sta facendo alla Juve. Allegri ha fatto giocare la squadra in modo unico. Non è facile per un allenatore quando la mattina apre i giornali e legge queste cose, così come per i giocatori»

L’articolo Capello: «Juve, le nuove mazzate fanno apprezzare Allegri» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG