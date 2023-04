Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match contro l’Inter ai canali ufficiali della società toscana

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così parlato ai canali del club viola alla vigilia dell’Inter.

POST SOSTA – «Questa sosta ci ha permesso di riposare e ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni: dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione».

INTER – «Sappiamo quello che è l’Inter, soprattutto in casa. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha tantissimi punti di forza. Dobbiamo andare lì e mettere quello che ci ha permesso di risalire in classifica e di ottenere dei risultati importanti, cercando di mantenere la striscia positiva. Vogliamo far punti. Rimbocchiamoci le maniche per ripartire col piede giusto».

MESE DI FUOCO – «E’ un mese importante e ci giochiamo tantissimo. Come abbiamo affrontato il mese scorso dobbiamo essere anche in questo tutti pronti e sul pezzo, lavorando in quei pochi allenamenti con l’attenzione e l’abnegazione giusta. Dobbiamo ottenere il massimo».

L’articolo Fiorentina, Italiano: «Sosta utile per riposare. Inter? Vogliamo i tre punti» proviene da Calcio News 24.

