L’ex allenatore Fabio Capello esprime il suo parere sulla lotta Scudetto che coinvolge bianconeri e nerazzurri.

Fabio Capello sulla Gazzetta dello sport evidenzia quanto incida il fatto che la squadra di Allegri giochi prima dei rivali nella corsa al titolo. “È la terza volta consecutiva che i bianconeri anticipano al venerdì e nelle due precedenti hanno sempre messo pressione all’Inter, vincendo e portandosi momentaneamente in testa. A livello puramente psicologico, giocare prima ti consente di affrontare l’impegno con la serenità giusta: sai che devi portare a casa i tre punti, senza fare troppi ragionamenti, per poi metterti sul divano ad aspettare i rivali”.

L’ex tecnico fa parte di coloro che criticano il turnover europeo effettuato da Simone Inzaghi martedì scorso contro la Real Sociedad. “Il contrario di quello che accade all’Inter, almeno se ci limitiamo alla Serie A. In Europa, invece, io non ho capito la strategia di Simone Inzaghi. La partita con la Real Sociedad era fondamentale per mettere (sulla carta ovviamente) i nerazzurri su binari meno pericolosi agli ottavi di Champions. E invece, Lautaro in panchina per più di un’ora. Mi chiedo: non era meglio risparmiare all’argentino il secondo tempo con l’Udinese, quando eri già sul 3-0? Ora arriva la trasferta in casa della Lazio, che è stata indigesta a Inzaghi da ex già negli ultimi due anni”.

