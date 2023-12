Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato in vista di questa giornata e ha analizzato la doppia sfida tra Juve e Inter contro Genoa e Lazio

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato in vista di questa giornata e ha analizzato la doppia sfida tra Juve e Inter contro Genoa e Lazio. Le sue dichiarazioni a TMW Radio:

PAROLE – «Più difficile giocare con il Genoa ora Per me sì. Io credo che rischi di più la Juve. Per come sta l’Inter e per come sta la Lazio, viste le critiche giustificate di Sarri. La Lazio è una squadra che non sta bene».

L’articolo Orlando: «Più difficile il Genoa della Lazio…» proviene da Inter News 24.

