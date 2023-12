Con la possibilità che Cuadrado sia out per tre mesi, ora l’Inter è costretta a guardarsi attorno per cercare una soluzione e tra le idee ci sarebbe anche quella di Buchanan

Con la possibilità che Cuadrado sia out per tre mesi, ora l’Inter è costretta a guardarsi attorno per cercare una soluzione e tra le idee ci sarebbe anche quella di Buchanan.

L’esterno del Bruges è un giocatore che piace alla dirigenza nerazzurra ed è già stato seguito più volte. L’unica cavillo da superare è la concorrenza perché dall’Inghilterra fanno sapere che anche il City è sulle tracce del ragazzo e sarebbe pronto a mettere sul piatto 58 milioni di euro. Cifre difficile da poter replicare per la società di viale della liberazione.

L’articolo Mercato Inter, Buchanan un nome per la fascia La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG