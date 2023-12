L’ex estremo difensore Sebastien Frey ha espresso il suo parere su una delle sue ex squadre.

Sebastien Frey ha parlato della stretta attualità di casa Inter ai microfoni di TVPlay; ecco le sue sensazioni. “Credo che uno dei segreti dell’Inter sia la gestione di Marotta. Ho avuto modo di parlare con lui recentemente e anche solo attraverso la sua presenza carismatica è in grado di trasmettere sicurezza e serenità. Sono fiducioso perché vedo una rosa molto più ampia e superiore rispetto a Milan, Napoli e Juventus. Poi i bianconeri potranno dare fastidio da marzo in avanti perché senza avere le coppe avranno più freschezza rispetto alle altre, ma sono ottimista che l’Inter possa portare a casa almeno un trofeo in questa stagione”.

Lautaro Martinez

Verso Lazio-Inter

“La partita con la Lazio non è da sottovalutare da parte dell’Inter visto che con la Juve a due punti non può permettersi passi falsi. Inzaghi sta provando a gestire al meglio Lautaro. Ha provato a mettere dentro Sanchez che però non è pronto a giocare una partita intera e Cuadrado è nelle stesse condizioni. Io credo che nelle seconde scelte ci sia da ritrovare un po’ di condizione fisica, finora l’Inter è ‘Lautaro dipendente’”. Il colombiano poc’anzi ha deciso di operarsi e starà fuori diversi mesi, una tegola non da poco per Inzaghi; il turnover “europeo” realizzato dal tecnico continua a far discutere non poco visto che i nerazzurri hanno pagato la panchina di Lautaro Martinez col mancato primo posto nel girone di Champions.

L’articolo Frey: “Uno dei segreti dell’Inter è Beppe Marotta, l’Inter però è Lautaro dipendente, con la Lazio non sono ammessi passi falsi” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG