L’ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua oltre che sulla lotta Scudetto anche su Juventus e Roma.

Fabio Capello a Rai Gr Parlamento si dice ottimista sul futuro di Juventus e Roma. “Il prossimo anno tutti dovranno fare i conti con la Juventus, Allegri ha capito di cosa ha bisogno: sicuramente la società farà acquisti mirati e sarà competitiva in campionato e in Europa. Mourinho-Roma? La Conference League sarebbe un trofeo importante, portare a casa qualcosa per il calcio italiano sarebbe bello”.

Massimiliano Allegri

“Ho fiducia in Mourinho, mi sembra sia entrato pienamente nel ruolo di conduttore della romanità. Ancelotti? Avere un italiano come lui è una gioia, è un tecnico intelligente che riesce a far rendere al massimo i giocatori. Carlo imposta sempre la squadra secondo le caratteristiche dei calciatori, non è fissato con un modulo e questo è segno di intelligenza”.

