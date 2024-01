L’ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sull’imminente edizione allargata della SuperCoppa italiana.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello che ha parlato della SuperCoppa italiana di questi giorni. “Una formula che permette a chi non ha vinto nulla l’anno prima di vincere qualcosa l’anno dopo. Non voglio però essere critico, sono chiari i motivi che stanno dietro la scelta, i tempi sono cambiati“.

Preoccupazione per il fatto che Inzaghi può vincere più SuperCoppa di lui

“Ma no, ci mancherebbe. E vincerebbe per tre anni di fila come me. I record sono fatti per essere battuti e di certo non guferò Simone in Arabia. Anche perché con la squadra che ha sarebbe un’impresa complicata: l’Inter è strafavorita“.

Sulla Lazio

“La squadra di Sarri è tornata a non subire gol, come nella scorsa stagione. Il paradosso è che lo ha fatto nell’emergenza, quando dietro ha subito gli infortuni di Romagnoli e Casale. Forse i compagni, soprattutto a centrocampo, hanno aggiunto quel pizzico di sacrificio in più per far fronte alla necessità. La Lazio, comunque, è l’avversario più scomodo del lotto per l’Inter, ne sono convinto“.

Gli uomini copertina

“Facile dire chi fa gol e sinora la Serie A ci ha detto che Lautaro è l’indiziato numero uno. Ma permettetemi una parola per Calhanoglu: dopo due partite sottotono erano iniziate le critiche. Ma ragazzi, è uno dei migliori in Europa da regista. E a Monza non mi è sembrato così in calo eh (ride ndr)”.

L’articolo Capello: “L’Inter è strafavorita ma la Lazio è l’avversario più scomodo, Lautaro e Calhanoglu i due uomini copertina” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG