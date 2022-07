Fabio Capello parla del calciomercato dell’Inter e di Paulo Dybala ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico, oggi commentatore.

Queste le parole di Fabio Capello, opinionista e ex tecnico di tante squadre italiane e non, questo quello che ha detto alla Gazzetta dello Sport sull’Inter e Dybala.

Su Quest’ultimo: “Dybala non si discute: se sano, è un fuoriclasse che fa la differenza. Però gioca poco. La sua “fortuna” è che sono infortuni muscolari: non solo si può lavorare per curarli, ma anche per prevenirli. Ho una domanda: perché la Juve l’ha lasciato andare? Forse certe richieste di ingaggio non andavano fatte. Lo vedrei bene alla Roma per Zaniolo, libero sul centrodestra.“

Fabio Capello

Sui nerazzurri: “Inter e Juve sono in vantaggio. L’Inter era già forte, s’è potenziata con Mikhitaryan, un ottimo acquisto, e con Lukaku, che farà la differenza. In Italia non c’è un difensore che possa fermarlo, in Inghilterra è un’altra storia. Se poi prende anche Bremer… Però vediamo Gosens: non deve far rimpiangere Perisic che è stato decisivo con gol, assist, avversari obbligati al raddoppio.“

