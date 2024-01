L’ex tecnico Fabio Capello disegna un possibile scenario non entusiasmante per la squadra di Inzaghi.

Fabio Capello ha parlato di Milan alla Gazzetta dello Sport sostenendo che i rossoneri non sono ancora fuori dalla lotta Scudetto per motivi riguardanti anche la tenuta dell’Inter. “I due successi di fila tra campionato e Coppa Italia sono positivi, ma già nella prossima partita a Empoli servirà la riconferma. La continuità è decisiva per avere sempre più convinzione. Diciamo la verità, i punti da Inter e Juve sono tanti. I campionati però si decidono in primavera e non è la solita frase fatta… Il Milan deve essere continuo e sperare che le altre non lo siano. Sia Inter che Juve sono attrezzate per il titolo. L’Inter potrebbe perdere un po’ della grinta e della determinazione dimostrate fino a oggi per tutti gli elogi che gli facciamo, io per primo. In una situazione del genere capita di addormentarsi un po’. Più difficile che succeda alla Juve, Allegri è sempre sul pezzo: pensavo però che il mercato potesse sostenerlo con qualche investimento di sostanza, invece pescano nel bacino interno”.

Sul 10 rossonero

“Sono da sempre un suo sponsor, Rafa è uno dei pochi giocatori per cui vale la pena vedere le partite, mostra qualcosa di diverso. Il gol in Coppa Italia gli è servito per ritrovare fiducia in se stesso. E’ normale pretendere tanto da lui, ci aveva abituato a saltare l’avversario: su dieci volte che tentava l’uno contro uno, succedeva che in sette, otto occasioni ne uscisse vincitore. Non credo che i terzini siano diventati tutti fortissimi e capaci di fermarlo, è Leao che deve ritrovare se stesso e il gol può averlo aiutato. Gli si può chiedere di più a livello di partecipazione alla fase difensiva ma è più importante che ritrovi dribbling e gol. Mi interessa dia qualcosa in più in quello che sa fare e che fino a poco tempo fa gli riusciva naturalmente. E non è che uno come Savicevic avesse tutta quella rabbia nell’andare a riprendersi il pallone quando lo perdeva…”.

