Fabio Capello dice la sua sull’Inter e il suo possibile percorso in Champions League: le dichiarazioni dell’ex allenatore

Fabio Capello, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del possibile percorso europeo dell’Inter.

INTER A LIVELLO DELLE GRANDI FAVORITE- «ll City di questo periodo lascia qualche perplessità, ha ancora qualità tecnica ma più muscolarità e meno genialità. Il Real Madrid ha un fenomeno che si chiama Bellingham, giocatore di un altro mondo: uno di 20 anni che si impone così a Madrid, conoscendo la piazza e il peso della maglia, è fuori dall’ordinario. L’Inter se la gioca, ma credo che queste due abbiano ancora qualcosa in più. Meglio prenderle più avanti possibile in Champions. Come l’Arsenal, che sta crescendo: l’altro giorno contro il Brighton mi ha impressionato, è una squadra che ha un buon equilibrio. Ma le squadre inglesi arrivano cotte alle finali, lo so per esperienza».

PUO’ ARRIVARE IN FONDO- «Sì. Dipende se lo vuole l’allenatore. Con la rosa che ha Inzaghi può arrivare a essere competitivo. Se vuole essere competitivo…».

