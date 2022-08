Ecco le parole a Radio Anch’io lo Sport, di Fabio Capello che si concentra molto sul Milan e su De Ketelaere.

Sono queste la parole di Fabio Capello a Radio Anch’io lo Sport, si esprime così sul Milan: “Nessuno a punteggio pieno dopo tre giornate sono indice di livellamento. Ieri ho visto una bella partita tra Fiorentina e Napoli, anche senza grandi occasioni. Vedremo belle gare quest’anno, ne sono sicuro. Il Milan può rivincere lo scudetto? È partito molto bene, serve lo stesso spirito e la stessa attenzione dell’anno scorso. Il gruppo c’è, ho visto la sostituzione di Leao, uscito un po’ triste ma ha accettato con serenità.“

I paragoni su De Ketelaere: “Rivera? C’è qualcosa anche di lui. E’ un giocatore di grande velocità, quando parte ha un bel cambio ritmo. Come qualità è giusto accostarlo a Rivera. Ha una sensibilità con il pallone importante e mi ha impressionato in maniera positiva. Gioca per la squadra e crea sempre pericoli.“

