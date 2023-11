Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni nei confronti dei due ex e obiettivi Inter Lukaku e Dybala

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha preso le difese di Romelu Lukaku e Paulo Dybala: ex attaccante il belga, ex obiettivo l’argentino in casa Inter.

DYBALA LUKAKU – «Questi due attaccanti non si discutono. Poi mi sembra che il belga, con la sua nazionale, ha fatto capire che non ha affatto perso il fiuto del gol. Il discorso è diverso per Dybala, che paga anche gli infortuni accusati. Forse però, rispetto alla scorsa stagione, è stata sottovalutata una differenza significativa. L’annata 2022-23 ha avuto una anomalia: l’interruzione in autunno per consentire la disputa del Mondiale in Qatar. Nella passata stagione la preparazione è stata fatta in modo diverso rispetto al consueto e forse alcuni calciatori hanno avuto modo di beneficiarne. È possibile che adesso, alle prese con un andamento standard delle partite, alcuni dei vecchi problemi siano venuti fuori».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Capello: «Non si discutono Lukaku e Dybala» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG