Il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni nei confronti dell’Inter in ottica Cuadrado. La situazione

Su TVPLAY, Fabrizio Biasin fa il punto sull‘Inter e sul futuro di Cuadrado.

«Se Cuadrado non darà dimostrazione di essere spendibile sul campo da qua al prossimo mese e mezzo allora l’Inter farà un ragionamento per prendere un sostituto. Se dopo la sosta gli passerà l’infiammazione e riuscirà a ricoprire i compiti che ha pensato l’Inter per lui allora no».

