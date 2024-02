Fabio Capello, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del cammino in Champions League dell’Inter

PAROLE – «La difesa è molto buona, però in Italia con questa cosa di giocare la palla indietro non tirano mai in porta. Ho parlato con dei giornalisti stranieri e ho chiesto ‘ma voi non pensate mai all’Inter?’ È in testa al campionato italiano, non prende gol e soprattutto ha già giocato una finale di Champions. Vuol dire tanto, quindi attenzione all’Inter».

