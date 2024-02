Le parole di Fabio Capello dopo le vittorie di Real Madrid e Manchester City negli ottavi di Champions League

Fabio Capello ha commentato ai microfoni di Sky Sport dopo le vittorie di Real Madrid e Manchester City in Champions League. Di seguito le sue parole.

«S’è vista la differenza di qualità. Ci sono state due partite in cui la differente qualità dei giocatori del City e del Real Madrid ha fatto la differenza. Sono di un altro livello rispetto alle rivali. Stasera poi ho finalmente visto giocatori dribblare, la gente va allo stadio per vedere questo, è la cosa più divertente che ci sia nel calcio. Noi in Italia ne abbiamo pochissimo che ci provano e invece questa sera mi sono divertito».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG