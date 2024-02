Ottavi di finale di Champions League: Manchester City e Real Madrid vincono contro Copenhagen e Red Bull Lipsia

Manchester City e Real Madrid vincono nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Le due grandi favorite per la vittoria finale superano, come da programma Copenhagen e RB Lipsia. I campioni in carica del City vincono per 2-1 contro i danesi: apre le danze di De Bruyne, ma poi Ederson al 34′ sbaglia un rinvio abbastanza semplice e regala il pari a Mattsson. A riportare in avanti i Citizens ci pensa allora Bernardo Silva alla fine del primo tempo, con il gol di Foden nel recupero del secondo tempo che fissa il risultato sull’1-3.

Il Real Madrid, dopo un primo tempo finito 0-0, trova la vittoria nella ripresa con il gol di Brahim Diaz, che poi nel finale si ferma per un infortunio. Le partite di ritorno si giocheranno il 6 marzo.

Copenhagen-Manchester City 1-3 (10′ De Bruyne, 34′ Mattsson, 45′ Bernardo Silva, 90’+2′ Foden)

RB Lipsia-Real Madrid 0-1 (48′ Brahim Diaz)

