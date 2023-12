Fabio Capello ha rilasciato un’intervista in cui si concentra sulle possibilità di Inter e Juve di aggiudicarsi lo scudetto a fine stagione

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ecco come Fabio Capello si esprime sulla lotta scudetto e su Inter e Juve, principali candidate a contendersi il titolo.

DIFFERENZA TRA INTER E JUVE –

«L’Inter ha più qualità in tutte le parti del campo. Ed è, soprattutto, più profonda nelle alternative: gli scudetti si vincono anche dalla panchina.

Davanti i nerazzurri avranno pure soltanto una coppia base, e Arnautovic non ha la stessa sinergia che ha Lautaro con Thuram, ma le quattro-cinque punte che la Juve può far ruotare, per ora, non hanno fatto la differenza. Anche stavolta con la Roma il gol è arrivato dall’inserimento di un centrocampista e spesso in passato la squadra si è salvata da palla inattiva, con mestiere, cattiveria e… Gatti»

L'INTERVISTA INTEGRALE A CAPELLO

L’articolo Capello sale in cattedra: «Gli scudetti si vincono anche dalla panchina, per questo l’Inter resta la favorita» proviene da Inter News 24.

