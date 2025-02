Capello scuote l’Inter: c’è qualcosa che si vede in Barella ma manca in altri giocatori

L’ex allenatore Fabio Capello lancia un allarme per l’Inter, mettendo in luce un aspetto che potrebbe compromettere la corsa agli obiettivi prefissati.

Fabio Capello ha commentato sulla Gazzetta dello Sport l’incontro di ieri tra Inter e Juventus sostenendo di aver apprezzato molto la qualità del gioco visto in campo, “come una partita di Champions League“. Il tecnico ha sottolineato il ritmo alto e la dinamicità che hanno caratterizzato i 90 minuti, aggiungendo che l’arbitro Mariani ha saputo gestire il match senza interrompere troppo il gioco. Un incontro avvincente, con due squadre pronte a sfidarsi senza risparmiarsi, ma alla fine la vittoria è andata ai bianconeri. Il risultato scatena critiche e riflessioni per i nerazzurri: sotto accusa un interista in particolare.

La Juventus ha meritato la vittoria, gara a due volti

Capello ha riconosciuto che la Juventus ha meritato la vittoria soprattutto nella ripresa, quando è riuscita a cambiare marcia. Nel primo tempo, però, è stata l’Inter a dominare, creando numerose occasioni, tra cui un palo colpito da Dumfries e clamorosi errori sotto porta da parte di Lautaro. Secondo l’ex tecnico, l’Inter aveva in mano la partita ma non è riuscita a capitalizzare, lasciando spazio a una Juventus più incisiva nella seconda frazione. La lezione del calcio è chiara: se non sfrutti le occasioni, poi paghi.

Errori sotto porta e calo fisico nella ripresa: ma c’è un aspetto che terrorizza

Il cambiamento che ha caratterizzato la ripresa non è stato solo merito della Juventus. Capello ha osservato che l’Inter ha perso terreno anche dal punto di vista fisico, un aspetto che ha influenzato le scelte di Inzaghi. I cambi al 62’ non hanno dato la scossa sperata: “io non avrei mai sostituito Bastoni e Dimarco“; ammette l’ex allenatore. Anche l’ingresso di Thuram non ha avuto l’effetto sperato. In particolare, Capello ha puntato il dito su Lautaro, che ha sprecato troppe occasioni davanti alla porta. La sconfitta potrebbe avere ripercussioni sul morale dell’Inter: “la seconda sconfitta nelle ultime tre mina un po’ di certezze nell’Inter. Dirò una cosa forte: se in Barella vedo lo spirito dello scudetto 2023-24, in altri interpreti non mi pare ci sia la stessa cattiveria. Ed è una cosa che succede spesso nell’anno successivo a una grande vittoria“, chiosa l’ex tecnico.

