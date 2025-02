La storia si ripete: il dettaglio nascosto dietro il crollo dell’Inter che preoccupa i tifosi

L’errore è stato ripetuto: la squadra di Inzaghi si lascia sfuggire la vittoria dalle mani. L’Inter può ancora salvare la stagione, ma qualcosa sta cambiando.

L’Inter ha approcciato alla sfida con la Juventus con il piglio giusto, dominando la prima frazione di gioco e creando diverse occasioni da rete. Il palo colpito da Dumfries e l’errore sottoporta di Lautaro Martinez hanno confermato un problema noto: la difficoltà nel capitalizzare la superiorità. Un copione già visto nella gara d’andata e in altre sfide cruciali della stagione. Nonostante il controllo del gioco, il vantaggio non è arrivato, lasciando spazio a interrogativi sulla capacità di chiudere le partite: le analisi del giorno dopo indicano specialmente in uno solo il colpevole di quanto accaduto. Il centrocampo, privo di brillantezza, non ha offerto il supporto necessario, con Calhanoglu sottotono e gli esterni poco incisivi nelle scelte decisive.

Il regalo per Antonio Conte

La vittoria della Juventus ha indirettamente dato una mano ad Antonio Conte, che ha guadagnato punti sull’Inter seconda in classifica. Il tecnico salentino, anni dopo la sua esperienza in bianconero, ha ricevuto un assist inaspettato dalla sua ex squadra. Un episodio che aggiunge una sfumatura di lettura diversa alla serata.

Crollo fisico e mancato sorpasso al Napoli

La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’Inter nella ripresa abbia mostrato segni di cedimento. L’età media molto alta della formazione di Inzaghi ha sollevato dubbi sulla tenuta nei momenti chiave, soprattutto contro una Juventus più giovane e reattiva. L’Inter, nonostante la settimana senza impegni, non ha avuto la freschezza per mantenere l’intensità del primo tempo. Il sorpasso in classifica sul Napoli, che avrebbe potuto dare una svolta alla corsa scudetto, è sfumato lasciando un senso di occasione persa. La capacità di gestire le energie e di trovare soluzioni alternative nei momenti difficili sembra essere un aspetto su cui la squadra deve ancora lavorare per ambire ai massimi traguardi.

