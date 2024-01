Fabio Capello ha rilasciato una dichiarazione sulla corsa allo scudetto, mettendo pressione all’Inter e citando una rivale

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si sintonizza sulla corsa allo scudetto, menzionando Inter, Juve e Milan come pretendenti al titolo.

SCUDETTO – «Diciamo la verità, i punti da Inter e Juventus sono tanti. I campionati però si decidono in primavera e non è la solita frase fatta… I rossoneri devono essere continui e sperare che le altre non lo siano. L’Inter e la Juventus sono attrezzate per il titolo, i nerazzurri potrebbero perdere un po’ di grinta e di determinazione per tutti gli elogi che facciamo loro, io per primo. Capita di addormentarsi un po’, più difficile succeda alla Juve, Allegri è sempre sul pezzo»

L’articolo Capello shock: «Scudetto? L’Inter può addormentarsi, ecco chi può recuperare» proviene da Inter News 24.

