Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter e sul percorso in Champions, col match con l’Atletico Madrid alle porte

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello si sintonizza sulla Champions League e sul percorso dell’Inter nella competizione europea.

INTER – «La difesa è molto buona, però in Italia con questa cosa di giocare la palla indietro non tirano mai in porta. Ho parlato con dei giornalisti stranieri e ho chiesto ‘ma voi non pensate mai all’Inter?’ È in testa al campionato italiano, non prende gol e soprattutto ha già giocato una finale di Champions. Vuol dire tanto, quindi attenzione all’Inter»

