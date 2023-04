Giovanni Capuano, su Twitter, ha commentato così le ultime indiscrezioni su UEFA e Juventus.

CAPUANO – «Al di là dell’accertamento delle colpe, l’avvertimento che la UEFA spedisce al calcio italiano è inquietante: fare in fretta a punire la Juventus, altrimenti ci pensiamo noi. Calpestando l’autonomia della FIGC e dei suoi organismi e ogni tentativo di fare nei tempi che servono per evitare pasticci. Per capirci: non risulta che Ceferin sia così preoccupato dei tempi con cui la Premier League processerà il Manchester City che è stato deferito per oltre cento ipotesi di violazione di tutte le norme finanziarie».

The post Capuano: «Juve? Ceferin non è così preoccupato del processo sul City…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG