Sono queste le parole del famoso giornalista Massimo Caputi, ecco cosa dice del Milan e della Serie A a TMW Radio.

Ecco le parole di Massimo Caputi che parla del Milan ma non solo anche della Serie A su TMW Radio, trasmissione Maracanà, la sua analisi: “Un giudizio sul Milan? E’ una squadra che ha qualcosa in più rispetto alle potenziali rivali del Napoli. Lo considero ancora la squadra da battere. Ora bisognerà vedere cosa regalerà il mercato di gennaio e se De Ketelaere entrerà in sintonia con il resto della squadra. I rossoneri hanno comunque un’identità più forte delle altre rivali al Napoli. Al Milan, però, serve un rinforzo dal mercato perché a mio avviso manca ancora qualcuno che prenda il posto di Kessie“.

Conclude sulla Juventus: “Quale squadra mi incuriosisce di più alla ripresa? Se le vicende extracalcistiche non incideranno tanto, sono curioso di vedere cosa farà la Juventus, perché riavrà anche tutti i giocatori come Pogba e Chiesa“.

