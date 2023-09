Il telecronista Massimo Caputi vede più cattiva la squadra di Inzaghi rispetto alla passata stagione.

Massimo Caputi ha parlato di derby a TMW: “Siamo solo alla terza giornata. Il campionato parte forse adesso. Inter e Milan però è indubbio che siano partite bene con caratteristiche diverse. L’Inter, forse per la finale di Champions e i due scudetti persi, è partita con una cattiveria che gli anni precedenti non aveva. Anche il Milan è partito molto determinato con giocatori nuovi e un nuovo modo di giocare“. I nerazzurri effettivamente hanno iniziato benissimo la stagione, cosa mai avvenuta nelle due precedenti annate sotto la guida di Simone Inzaghi.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

Il telecronista poi ha detto la sua su Davide Frattesi, protagonista in nazionale ma non all’Inter: “Frattesi è andato in una nuova squadra ed era consapevole che non era titolare. E’ fortissimo ma davanti ha dei giocatori che si fa fatica a togliere. Credo che ci sarà comunque tanto spazio per lui”. Il centrocampista della nazionale non ha ancora mai giocato da titolare con la maglia dell’Inter ma il tecnico lo ha elogiato in conferenza stampa sostenendo che si allena da grande da 2 mesi. Al momento Inzaghi continua a puntare sulla grandissima esperienza di Mkhitaryan, l’arma in più della scorsa stagione; ma per Frattesi sicuramente ci sarà molto spazio partire dai prossimi giorni. Già mercoledì l’Inter infatti tornerà in campo in Champions League ed in generale fino alla prossima pausa delle nazionali si giocherà praticamente ogni 3 giorni.

