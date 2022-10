Massimo Caputi parla a TMW Radio dove si esprime sulle prestazioni del Milan, ecco cosa dice sui rossoneri.

Sono queste le parole di Massimo Caputi intervistato a TMW Radio che parla del Milan: “La forza del Milan è questa. Anche l’anno scorso nei momenti in cui tanti la davano per morta e aveva tante assenze, è riuscita a rialzarsi. I giocatori che giocano poco ogni volta hanno la serenità per esprimersi al meglio. E questa tranquillità gli viene data anche dal fatto che sanno cosa fare in campo. Bisogna fare il plauso a Pioli, che insieme ai dirigenti ha costruito un gran bel Milan.“

Sempre a TMW parla Canovi: “Le ultime due partite danno fiducia. Le problematiche rimangono, ma fin quando Milan e Napoli vanno a gonfie vele sarà difficile.”

Adani invece così alla BoboTV: “La chiusura che Kalulu fa su Kean mi ha ricordato Franco Baresi o Nesta, è una delle chiusure dell’ultimo uomo che non molla mai.“

