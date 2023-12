Il difensore del Monza, Andrea Carboni, dopo il successo ottenuto contro il Genoa pensa alla prossima sfida contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Monza Genoa, Andrea Carboni ha parlato così, guardando anche al prossimo match di campionato che sarà contro il Milan.

LE PAROLE – «Oggi non siamo stati bellissimi ma sono tre punti pesanti. Il Genoa ci ha messo in difficoltà e siamo stati bravi. La nostra mentalità è quella di arrivare il più in alto possibili, possiamo sognare ma dobbiamo essere umili perché ci sono partite sporche e difficili come questa. Non vincevamo da due mesi in casa e festeggeremo nello spogliatoio, ma poi penseremo al Milan» .

The post Carboni con la testa al Milan: «Tre punti pesanti, festeggeremo e poi penseremo ai rossoneri» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG