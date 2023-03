Il giovane argentino, parla della sua passione per il calcio e dei momenti più emozionanti della sua carriera con la maglia dell’Inter.

Valentin Carboni è un giovane calciatore argentino classe 2004, attualmente in forza all’Inter Primavera. Cresciuto a Buenos Aires, si è trasferito in Italia da bambino, stabilendosi prima a Catania e poi a Milano, dove ha iniziato a giocare a calcio fin da piccolo.

Nell’intervista rilasciata in occasione del suo 18º compleanno, Carboni ha parlato dell’importanza che il calcio ha sempre avuto nella sua vita e di come il padre abbia trasmesso la passione per questo sport a lui e ai suoi fratelli. Ha inoltre rivelato di essere un grande ammiratore di Lionel Messi, ma di aver sempre apprezzato Ronaldo durante gli anni in cui ha vestito la maglia nerazzurra.

Carboni ha poi raccontato l’emozione del suo esordio in prima squadra all’età di 17 anni, avvenuto durante la partita Inter-Roma lo scorso anno: mancavano solo cinque minuti alla fine del match quando l’allenatore Simone Inzaghi lo ha fatto entrare in campo. Un momento indimenticabile per il giovane argentino, che ha dichiarato di aver provato un’emozione unica prima di calcare il prato di San Siro.

Infine, Carboni ha ricordato la vittoria del campionato Primavera con la maglia dell’Inter come uno dei momenti più belli della sua carriera, sottolineando l’importanza di aver condiviso quell’esperienza con i suoi compagni di squadra. Così racconta al matchday programme dell’Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG