L’ex calciatore Cesar ha espresso la sua opinione sulla rosa dell’Inter e ha sottolineato l’importanza delle valutazioni della società.

L’ex calciatore Cesar, intervenendo su Calciomercato.it, ha parlato della stagione dell’Inter e del futuro di Simone Inzaghi. Secondo lui, il destino dell’Inter dipenderà dal risultato della semifinale di Coppa Italia contro la Juve e dalla Champions League. Se l’Inter non dovesse ottenere risultati positivi in queste competizioni, la società dovrà prendere decisioni per programmare il futuro della squadra. Cesar ha anche criticato la mancanza di continuità di concentrazione e approccio dell’Inter, sottolineando che le critiche ricevute sono giuste. Nonostante ciò, Cesar non crede che sia finito il ciclo dell’Inter e il futuro dipenderà dal finale di stagione.

Cesar ha inoltre espresso la sua opinione sulla rosa dei nerazzurri, sottolineando che la squadra ha giocatori di alto livello come Lautaro, Dzeko e Correa, ma ha criticato il rendimento di quest’ultimo. Inoltre, ha affermato che giocatori come Acerbi non sono adatti all’Inter, perché la squadra deve giocare per vincere a livello di maglia. Cesar ha anche sottolineato che l’Inter ha regalato lo scudetto al Milan l’anno scorso e che il Napoli sta facendo molto bene, ma l’Inter dovrebbe stare al loro livello. Infine, Cesar ha parlato di Gosens, affermando che ha ancora bisogno di tempo per adattarsi a nuove dinamiche, intensità, mentalità e obiettivi, ma che potrebbe diventare fortissimo se riuscirà ad essere pronto.

