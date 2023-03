Moriero, doppio ex dell’Inter e del Lecce, analizza la sfida di Serie A tra le due squadre e parla della situazione attuale dei nerazzurri.

La squadra dell’Inter si prepara per il prossimo impegno di Serie A dopo la sconfitta contro il Bologna della scorsa domenica. Nonostante il risultato negativo, i nerazzurri non hanno tempo da perdere e devono tornare a marciare per mantenere il loro vantaggio sulle altre squadre. Il Lecce arriverà al Meazza e ha già dimostrato di poter sconfiggere squadre di alto livello. Francesco Moriero, doppio ex della squadra, ha esclusivamente parlato del match di domani con Fcinter1908.it.

Moriero ha detto che il Lecce ha sempre fatto bene contro le squadre di alto livello, ma che la tattica di pressing alto e ripartenze utilizzata da Baroni ha dato ottimi risultati contro le grandi squadre. L’Inter avrà voglia di riscatto dopo l’ultima sconfitta e deve lottare per consolidare il secondo posto che è un obiettivo troppo importante.

La mancanza di continuità nell’Inter è giustificata dalla mancanza di giusto approccio alle gare e personalità, nonostante la squadra abbia vinto importanti partite. Nonostante ciò, Moriero pensa che gli obiettivi della squadra, come la Supercoppa e la Coppa Italia, sono alla portata e Simone Inzaghi sta facendo un buon lavoro.

Per quanto riguarda il cammino in Champions League, la squadra avrà bisogno della migliore prestazione per superare la difficile trasferta contro il Porto, ma ci sono tutti i presupposti affinché ciò avvenga. In generale, l’Inter deve lavorare sulla continuità delle prestazioni e sulla personalità in campo per raggiungere i suoi obiettivi e rimanere al vertice del calcio italiano e europeo.

