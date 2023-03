Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Fabio Ravezzani ha espresso la sua opinione sulla situazione dell’Inter e ha parlato della tensione.

Durante una recente trasmissione sportiva su TeleLombardia, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato dell’Inter e delle tensioni interne al club. Secondo Ravezzani, l’atmosfera all’interno del club nerazzurro è tesa, con una sorta di “regolamento di conti” tra il direttore sportivo Beppe Marotta e l’allenatore Simone Inzaghi.

Nonostante la situazione difficile, Ravezzani ha sottolineato che l’Inter ha già vinto la Supercoppa italiana e si trova in semifinale di Coppa Italia, oltre ad avere la possibilità di raggiungere i quarti di finale di Champions League dopo 15 anni. Tuttavia, Ravezzani ha anche sottolineato che la lotta per la qualificazione in Champions League è “drammatica” per Inter e Milan, che scendono in campo con l’ansia di non fare punti e di non qualificarsi per la competizione europea, che sarebbe un disastro per entrambe le squadre.

