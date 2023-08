Cardinale: «A Bologna si è visto il potenziale del Milan. La stagione è lunga ma…». Le parole del proprietario del club rossonero

La Gazzetta dello Sport ha riportato le parole che Gerry Cardinale ha pronunciato dopo la sfida che il Milan ha vinto a Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni.

CARDINALE – «È stata una buona prima partita, per dare il via alla nuova stagione, in cui si è visto il potenziale della squadra per essere competitiva. La stagione è lunga, ma sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per l’ottima prestazione. Partiamo da qui»

