Cardinale apre al Medio Oriente? E spunta questa NOVITÀ sulla possibile cessione del Milan. Le dichiarazioni

Gerry Cardinale ha parlato ai microfoni di Calcio e Finanza analizzando le voci sulla possibile cessione del Milan.

NUOVI PARTNER – «In questo momento ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati a investire nello sport e siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor che come partner nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari in qualità di partner a vero valore aggiunto, ma come ho detto non rinuncerò al controllo».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI GERRY CARDINALE

