Franco Ordine, parlando del futuro del Milan e di Fonseca, ha svelato quale potrebbe essere la scelta in panchina di Cardinale. La sconfitta di martedì in Champions del Milan contro il Liverpool ha lasciato nel cuore dei tifosi una profonda amarezza. E’ essere in discussione non è di certo il risultato, seppur pesante, ma la […]

Leggi l’articolo completo Cardinale ha scelto: un italiano sulla panchina del Milan! Ecco chi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG