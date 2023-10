Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative all’ex patron rossonero, Silvio Berlusconi

In occasione della premiazione per il riconoscimento Leonardo Da Vinci Piaf per la finanza dai vertici di ESPN, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, si è espresso così sull’ex patron Silvio Berlusconi. Queste le dichiarazioni riportate da Sportmediaset.

LE PAROLE – «Berlusconi era una leggenda e un fuoriclasse. E io cercherò di seguire le sue orme per rendere sempre più grande il Milan. Possedere uno dei brand più storici di tutto il calcio europeo è un privilegio e un’esperienza unica, a prescindere da chi tu sia. Ma come studente di storia, non puoi che divenire ben presto consapevole delle gigantesche orme italiane che stai percorrendo, così come della tua enorme responsabilità nei confronti della gente e dei tifosi che si auto-definiscono ‘Milanisti’. Andando avanti, a 40 anni dopo, quasi negli stessi giorni, mi sono ritrovato in un tripudio simile fuori dal Duomo di Milano, a gioire con i milanesi per la vittoria nel Campionato Italiano dell’AC Milan».

