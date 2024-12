Cardinale vende il Milan? Ecco il “piano” della società per il futuro descritto da Il Corriere della Sera

Il Milan e Cardinale a lungo insieme? Il Corriere della Sera ha anticipato le prossime societarie facendo il punto sull’ipotesi cessione.

Nel cuore finanziario dello sport, il calcio mostra ancora una volta come le operazioni di alto profilo siano intrecciate con strategie d’investimento lungimiranti. Al centro dell’attenzione troviamo il Milan, storico club calcistico italiano, che da un anno a questa parte è passato sotto il controllo di RedBird, il fondo di investimento guidato da Gerry Cardinale.

L’ultima mossa di questa partita a scacchi finanziaria è stata la rinegoziazione del debito con il fondo Elliott, evidenziando non solo la complessità delle operazioni di acquisizione nel calcio ma anche le aspettative e i piani a lungo termine della nuova gestione.

Rifinanziamento strategico e cessione in vista

Recentemente, RedBird ha raggiunto un accordo significativo con il fondo Elliott riguardo il “vendor loan” contratto per l’acquisto del Milan. Questo accordo prevede una riduzione del debito che il club deve al fondo di Paul Singer, estendendo i tempi per la restituzione fino a luglio del 2028. Tale mossa è strategica per i rossoneri, poiché alleggerisce le pressioni finanziarie nel breve termine e apre a una gestione più flessibile delle risorse a disposizione. All’orizzonte si affaccia una vendita Il Corriere della Sera, sulle proprie colonne, ha anticipato le mosse della proprietà americana a guida Cardinale.

Cardinale, il futuro del Milan e l’ipotesi cessione

L’operazione di rifinanziamento non cambia i piani a lungo termine per Gerry Cardinale e RedBird, che resteranno alla guida del Milan almeno fino al 2028. Una delle priorità dichiarate è la costruzione di un nuovo stadio di proprietà, elemento chiave per il rilancio e il consolidamento del Milan sia in termini sportivi che commerciali. Nonostante la contestazione di una parte della tifoseria, che rimane critica nei confronti della nuova gestione, l’accordo con Elliott sembra consolidare ulteriormente la posizione di Cardinale, allineando gli interessi economici con quelli sportivi del club. Sebbene il rifinanziamento offra maggiore stabilità, rimane aperto il dibattito su come verrà gestita la proprietà del Milan nei prossimi anni. Il “Corriere della Sera” sottolinea che, essendo un fondo di investimento, RedBird è naturalmente incline a valorizzare il patrimonio per poi, eventualmente, ricercare una vendita profittevole. Tuttavia – aggiunge il Corriere della Sera – ogni possibile cessione sembra essere rimandata a dopo la realizzazione di infrastrutture chiave come il nuovo stadio, considerato fondamentale per aumentare il valore del club.

Gerry Cardinale

Quadro generale

Nel contesto attuale, il Milan si trova a navigare tra le aspettative sportive dei suoi fan e le complesse dinamiche finanziarie imposte dalla sua gestione. La ristrutturazione del debito con Elliott rivela un orientamento strategico volto a consolidare la stabilità finanziaria del club nel medio termine, senza tuttavia dissipare le incertezze riguardo il futuro a lungo termine. La costruzione del nuovo stadio rappresenta un obiettivo concreto su cui si gioca molto della credibilità e del successo della gestione Cardinale, un progetto che sarà cruciale per definire il futuro dei rossoneri sullo scenario calcistico internazionale.

